Tischtennis-Weltmeisterschaft : Frühes WM-Aus für Mittelham - Solja und Shan siegen

Zum ersten Mal findet eine Tischtennis-WM in den USA statt. Aus deutscher Sicht gab es zum Auftakt gleich eine negative Überraschung.

Houston | Die deutschen Tischtennis-Profis sind mit einer Ausnahme erfolgreich in die Weltmeisterschaften in den USA gestartet. Mannschafts-Europameisterin Nina Mittelham schied am Dienstag in Houston bereits in der ersten Runde aus. Die 25-Jährige vom Champions-League-Sieger TTC Berlin Eastside verlor in 0:4 Sätzen gegen die erst 19 Jahre alte Amerikanerin ...

