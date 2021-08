American Football : Früherer Quarterback Tebow vor NFL-Saisonstart entlassen

Das Comeback des früheren Quarterback-Stars Tim Tebow in der nordamerikanischen Football-Liga NFL ist schon vor dem ersten Spieltag geplatzt.

Jacksonville | Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wurde der 34-Jährige aus seinem Vertrag bei den Jacksonville Jaguars entlassen. Tebow bedankte sich via Twitter bei dem Team für die Chance, die ihm gegeben wurde. Tebow sollte bei der Mannschaft aus Florida, die in der vergangenen Saison nur ein Spiel gewonnen hatte, in der Offensive als Tight End zum ...

