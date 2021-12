Dubioser Strippenzieher : Früherer Leichtathletik-Chef Diack ist tot

Lamine Diack, einer der zwielichtigsten Funktionäre im Weltsport, ist tot. Der frühere Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes starb mit 88 Jahren in Senegal.

Dakar | Der in viele Skandale verwickelte frühere Leichtathletik-Präsident Lamine Diack ist tot. Diack starb in seiner Heimat Senegal in der Nacht zum Freitag im Alter von 88 Jahren. Von 1999 bis 2015 führte er den Weltverband und stand im Zentrum zahlreicher Skandale. „Mit dem Tod von Lamine Diack verliert Senegal einen seiner berühmtesten Söhne“, würdigt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.