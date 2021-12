Big-Air-Contest : Freestyle-Snowboarderin Morgan gelingt erster Podestplatz

Freestyle-Snowboarderin Annika Morgan hat beim Big-Air-Contest in Steamboat einen historischen Erfolg gefeiert.

Steamboat Springs | Die 19-Jährige vom SC Mittenwald belegte bei dem Event in den USA den dritten Rang und bescherte Snowboard Germany damit den ersten Weltcup-Podestplatz bei den Damen in dieser Disziplin. Die nationale Norm für die Olympischen Spiele im Februar hatte Morgan bereits zuvor in dieser Saison geknackt. Ein Top-8- oder zwei Top-16-Plätze sind im Verlauf d...

