„Nicht verrückt machen“ : Freestyle-Snowboarder starten Olympia-Saison

Freestyle-Snowboarder Leon Vockensperger will sich in der am Samstag beginnenden Weltcup-Saison für Olympia in Peking qualifizieren, zugleich die Spiele aber noch so lange wie möglich ausblenden.

Chur | „Manchmal erwischt es mich und ich denke: Wow, diese Saison ist es endlich soweit“, sagte der 22-Jährige der dpa mit Blick auf das Megaevent im Februar. „Dann denke ich wieder: Du darfst dich nicht verrückt machen. Du musst die Saison angehen wie jede andere.“ Vockensperger startet am Samstag genau wie Annika Morgan (19) für Snowboard Germany beim ...

