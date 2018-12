Ausblick auf 2019 : Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch will wieder zurück nach Macao

Nach ihrem schweren Unfall will Formel-3-Fahrerin Sophia Flörsch an den Ort des Geschehens zurückkehren.

von dpa

17. Dezember 2018, 06:16 Uhr

München | Nachwuchsrennfahrerin Sophia Flörsch will auch nach dem Horror-Unfall in Macao ihre Karriere unbedingt fortsetzen und sogar wieder auf dem Unglückskurs in der Nähe von Hongkong starten. "Die Ärzte haben gesagt, ich hatte eine Million Schutzengel, aber trotzdem sind sie guter Dinge, dass ich hoffentlich Ende Februar, Anfang März wieder so fit bin, dass ich wieder Autofahren kann", sagte Flörsch der Deutschen Presse-Agentur im Interview.

Flörsch will zurück nach Macao

Auf die Frage, ob ihre Lust auf Motorsport trotz des heftigen Crashs ungebrochen sei, antwortete die 18 Jahre alte Münchnerin: "Ja, sie ist ungebrochen und ich will auch wieder nach Macao zurück, wenn die Chance besteht und es nächstes Jahr stattfindet."

Auch interessant: Nach Horror-Unfall: Rennfahrerin Flörsch kehrt nach Deutschland zurück



Die Teenagerin war Mitte November beim Weltfinale der Formel 3 auf dem gefährlich engen Stadtkurs in Macao schwer verunglückt und hatte sich bei dem Unfall den siebten Halswirbel gebrochen. Sie musste anschließend elf Stunden operiert werden und befindet sich derzeit in der Rehabilitationsphase.



Start in der Formula European Masters

Flörsch soll beim Rennstall Van Amersfoort Racing bleiben und 2019 im Formula European Masters starten, der Nachfolgeserie der Formel 3. Die Nachwuchsklasse gehört an allen Rennwochenenden der DTM 2019 zum Rahmenprogramm. Der Saisonstart ist Anfang Mai in Hockenheim.

Interview mit Sophia Flörsch



Das Video von ihrem Unglück schaut sich Flörsch nach eigener Aussage "schon noch jeden dritten Tag an, weil ich selber nicht wirklich glauben kann, dass ich das da bin", sagte die Nachwuchsfahrerin. "Zu wissen, dass ich drei Wochen danach fast alles wieder machen kann und nur noch leichte Schmerzen habe, ist verrückt."