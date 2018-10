Sport live im TV am 21. Oktober 2018 : TV-Planer: Formel 1 live - Großer Preis der USA

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 21. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

21. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 21. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Formel 1 live im TV und Live-Stream: Großer Preis der USA live

Auf Eurosport ist am Sonntagmorgen Motorradsport live zu sehen. Ab 4 Uhr überträgt der Sportsender die Rennen der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse zum Großen Preis von Japan live im TV und Livestream. Ab 11 Uhr zeigt Eurosport zudem das Halbfinale beim Weltcup in Paris im Tischtennis live im Fernsehen. Ab 13.45 und 19.45 Uhr kann außerdem das Finale bei den English Open im Snooker live im TV und Livestream mitverfolgt werden. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Stream.

Auf Sky Sport News HD läuft am Sonntag wie immer der Fußball-Talk mit Jörg Wontorra live im Free-TV. Zu Gast sind unter anderem Jens Lehmann und Markus Gisdol. Im Doppelpass live auf Sport1 begrüßt Moderator Thomas Helmer ab 11 Uhr derweil unter anderem Stefan Kießling und Thomas Berthold als Talk-Gäste. Zudem überträgt Sport1 am Sonntag ab 14.55 Uhr Frauenfußball mit dem Bundesligaspiel von Turbine Potsdam gegen Bayern München live im TV und Livestream. Ab 16.55 Uhr ist außerdem Eishockey mit der DEL-Partie der Krefeld Pinguine gegen Adler Mannheim live im TV und Stream zu sehen. Auf der Internetseite von Sport1 kann ein kostenloser Stream zum TV-Programm abgerufen werden.

RTL überträgt am Sonntag die Formel 1 live im TV und Live-Stream. Um 19.05 Uhr beginnt die Vorberichterstattung vor dem Großen Preis der USA, Rennbeginn ist um 20 Uhr. Auf "TV Now" kann ein kostenpflichtiger Stream zur Formel 1 abgerufen werden. Auf ProSieben Maxx läuft derweil Football live im Free-TV. Ab 15.15 Uhr sind zunächst die London Games mit dem Spiel der Los Angeles Chargers gegen Tennessee Titans live zu sehen. Ab 18.55 Uhr zeigt ProSieben Maxx dann die NFL live im TV und Livestream. Dann ist erst die Partie der Chicago Bears gegen New England Patriots live zu sehen und um 22.10 Uhr läuft das Spiel der Baltimore Ravens gegen New Orleans Saints live. Auf ran.de kann die NFL live im Stream gesehen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 21. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

