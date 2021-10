Motorsport : Formel-1-Ersatzpilot Hülkenberg dreht erste Indycar-Runden

Formel-1-Ersatzpilot Nico Hülkenberg testet erstmals ein Indycar-Auto.

Trussville | Der 34-Jährige wird am Montag im Barber Motorsports Park in den USA seine ersten Runden in einem Wagen von Arrow McLaren SP drehen. „Ich freue mich, ein Indy-Auto auszuprobieren und zu sehen, worum es geht“, erklärte Hülkenberg und bedankte sich für die Gelegenheit auf dem Kurs in Birmingham (US-Bundesstaat Alabama). „Obwohl ich aktuell keine Pläne...

