Tennis-Masters-Turnier : Fit für die US Open: Zverev beeindruckt mit Cincinnati-Sieg

Den ersten Auftritt seit dem olympischen Triumph krönt Alexander Zverev mit dem nächsten Titel. Der deutsche Tennis-Star spielt in Cincinnati stark. Als Favorit für die US Open sieht er aber jemand anderen.

Mason | Dieser Alexander Zverev ist reif - nicht nur für seinen lange erhofften Grand-Slam-Titel. Mit dem beeindruckenden Turniersieg verschaffte sich der Olympiasieger in Cincinnati weiteres Selbstvertrauen für die US Open und den Respekt der Konkurrenz. Die Goldmedaille in Tokio hat den 24-Jährigen zudem ganz offenbar in seiner persönlichen Entwicklung v...

