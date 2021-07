Sommerspiele in Tokio : Ferreira und Moore erste Olympia-Sieger im Surfen

Kurz vor dem Ende der Olympia-Premiere der Surferinnen und Surfer leuchtete sogar ein Regenbogen am Himmel über dem Strand. Eine Amerikanerin und ein Brasilianer sind die ersten Olympiasieger im Wellenreiten.

Shinjuku City | Carissa Moore und Italo Ferreira haben die Olympia-Premiere im Surfen gewonnen. Die beiden Wellenreiter aus den USA und Brasilien setzten sich am Dienstag am Tsurigasaki Surfing Beach mehr oder weniger klar durch. In Männer-Finale gelang Ferreira (28) ein deutlicher Erfolg gegen den in den USA geborenen Japaner Kanoa Igarashi (23). „In den letzten ...

