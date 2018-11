Sport live im TV am 27. November 2018 : TV-Planer: Fantalk zur Champions League live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Dienstag, 27. November 2018.

von Christopher Bredow

27. November 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Dienstag, 27. November 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Fantalk zur Champions League live im TV und Live-Stream

Am Dienstag findet der erste Teil des 5. Spieltags in der Gruppenphase der Champions League 2018/19 statt. Ab 18.50 und 20.50 Uhr zeigt der Pay-TV-Sender Sky die Champions League live im TV und Livestream. Dann ist auf dem Sender "Sky Sport 1" eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfindenden Spiele live zu sehen. Zudem überträgt der Bezahlsender ab 20.50 Uhr auf dem Sender "Sky Sport 2" das Einzelspiel des FC Bayern München gegen Benfica Lissabon live im TV und Stream. Zahlende Sky-Kunden können über die Streaming-App "Sky Go" die Champions League live im Stream sehen.

Für alle Fußballfans, die kein Sky-Abonnement besitzen, bietet der Free-TV-Sender Sport1 ein Alternativprogramm an. Im Sport1-Fantalk sprechen Fans und Experten live über das Geschehen in der Champions League - Live-Bilder von den Spielen gibt es dabei aber nicht zu sehen. Los geht der Fantalk um 20.15 Uhr, ein Livestream kann auf sport1.de abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Dienstag, 27. November 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

18.50 und 20.50 Uhr: "Champions League live: Gruppenspiele am Dienstag in der Konferenz live" Sport1, 20.15 Uhr: "Fußball-Talk live: Fantalk zur Champions League live"

20.15 Uhr: "Fußball-Talk live: Fantalk zur Champions League live" Sky Sport 2, 20.50 Uhr: "Champions League live: FC Bayern München gegen Benfica Lissabon live (Gruppenphase)"