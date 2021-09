Welt-Anti-Doping-Agentur : Fall Richardson: Wada prüft Status von Cannabis

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) will überprüfen, ob Cannabis weiter auf der Liste der verbotenen Substanzen bleiben soll.

Montreal | „Die Überprüfung des Status von Cannabis auf der Verbotsliste soll eingeleitet werden“, hieß es in einer Mitteilung nach einer Sitzung des Exekutivkomitees der Wada in Istanbul am späten Dienstagabend. Für das Jahr 2022 bleibe der Stoff aber auf der Liste der verbotenen Substanzen. Damit reagierte die Welt-Anti-Doping-Agentur auch auf den positiven...

