Fußball-Weltverband : FIFA veröffentlicht Fan-Umfrage zu Rhythmus bei WM

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Diskussion zum künftigen Rhythmus von Weltmeisterschaften mit der Veröffentlichung einer Meinungsumfrage weiter befeuert.

Zürich | Wie die FIFA mitteilte, wurden aus 23.000 Menschen in 23 Ländern aus sechs Konföderationen 15.000 Personen mit Interesse am Fußball und der WM ermittelt. In der Online-Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov durchführte, gaben demnach 45 Prozent an, sie seien für den bisherigen Rhythmus von vier Jahren. 55 Prozent befürworteten eine häuf...

