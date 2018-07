Sport live im TV am 22. Juli 2018 : TV-Planer: Testspiel - FC Liverpool gegen Borussia Dortmund live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Sonntag, 22. Juli 2018.

von Christopher Bredow

22. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Sonntag, 22. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Formel 1 live im TV und Live-Stream: GP von Deutschland live

Auf Eurosport (ab 13.05 Uhr) und in der ARD (ab 15 Uhr) wird am Sonntag die Tour de France live im TV und Live-Stream übertragen. Die 15. Etappe führt die Radsportler auf die 181,5 Kilometer lange Strecke von Millau nach Carcassonne. Am Sonntagabend zeigt Eurosport zudem Skispringen live im TV und Stream. Ab 17.55 Uhr ist das Einzelspringen beim Sommer Grand Prix live zu sehen. Kostenlose Livestreams können auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Am heutigen Sonntag findet zudem der Große Preis von Deutschland in der Formel 1 statt. Ab 14.15 Uhr überträgt RTL die Formel 1 live im Free-TV und Live-Stream. Rennbeginn am Hockenheimring ist um 15 Uhr.

FC Liverpool - Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Sky Sport News HD zeigt am Sonntag ab 13.55 Uhr den H-Hotels Cup live im Free-TV und Live-Stream. Bei dem Vorbereitungsturnier spielen Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, Wolverhampton Wanderers und Real Betis Balompié mit. Auf der SSNHD-Internetseite kann der H-Hotels Cup live im Stream gesehen werden.

Auf Sport1 ist derweil ab 22 Uhr das Testspiel vom FC Liverpool gegen Borussia Dortmund live im TV und Live-Stream zu sehen. Die beiden Teams treffen im Rahmen des International Champions Cups aufeinander. Davor zeigt Sport1 ab 14 Und das Darts World Matchplay live im Free-TV und Stream. Auf der Internetseite von Sport1 gibt es einen kostenlosen Livestream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 22. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Sport1, 10 Uhr: "Motorsport live: ADAC Formel 4 live - 2. Rennen am Hockenheimring"

17.55 Uhr: "Skispringen live: Sommer Grand Prix - Einzelspringen live" Sport1, 22 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Liverpool gegen Borussia Dortmund live (International Champions Cup)"