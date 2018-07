Sport live im TV am 28. Juli 2018 : TV-Planer: Testspiel - FC Bayern gegen Manchester City live

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Samstag, 28. Juli 2018.

von Christopher Bredow

28. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Samstag, 28. Juli 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

FC Bayern - Manchester City live im TV und Live-Stream: Testspiel live

Auf Eurosport (ab 12 Uhr) und in der ARD (ab 13 Uhr) ist am Samstag die 20. und damit vorletzte Etappe bei der Tour de France live im TV und Live-Stream zu sehen. Für die Radsportler geht es kurz vor dem Ende auf ein 31 Kilometer langes Einzelzeitfahren von Saint-Pée-sur-Nivelle nach Espelette. Auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek kann die Tour de France live im Stream mitverfolgt werden.

Die ARD hat am Samstag noch weiteren Live-Sport zu bieten. Ab 13.50 Uhr wird die 3. Liga mit dem namhaften Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen TSV 1860 München live im TV und Livestream übertragen. Ab 17.20 Uhr zeigt das Erste zudem den 1. und 2. Durchgang beim Sommer Grand Prix im Skispringen live im Free-TV und Stream.

Auf Sport1 werden am Samstag drei Fußball-Testspiele im Rahmen des International Champions Cups live übertragen. Ab 13.30 Uhr ist die Begegnung vom FC Arsenal gegen Paris St. Germain live zu sehen und ab 23 Uhr wird das Spiel von Manchester United gegen FC Liverpool live gezeigt. In der Nacht auf Sonntag überträgt Sport1 zudem die Partie des FC Bayern München gegen Manchester City live im TV und Livestream. Außerdem ist am Samstag ab 20 Uhr das Halbfinale beim World Matchplay im Darts live im TV und Stream zu sehen. Der kostenlose Livestream kann auf der Internetseite von Sport1 abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Samstag, 28. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 12 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 20. Etappe"

Sky Sport News HD, 12 Uhr: "Tennis live: German Tennis Championships live - Halbfinale"

ARD, 13 und 16.05 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 20. Etappe"

ARD, 13.50 Uhr: "3. Liga live: 1. FC Kaiserslautern gegen TSV 1860 München live"

ARD, 17.20 Uhr: "Skispringen live: Somer Grand Prix - 1. und 2. Durchgang live"

Sport1, 13.30 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Arsenal gegen Paris St. Germain live (International Champions Cup)"

RTL, 14.45 Uhr: "Formel 1 live: Großer Preis von Ungarn - Qualifying live"

Sky Sport News HD, 15.55 Uhr: "Fußball-Testspiele live: schauinsland reisen Cup live - mit MSV Duisburg, FC Fulham, Athletic Bilbao und AC Florenz"

Sport1, 20 Uhr: "Darts live: World Matchplay live - Halbfinale"

Eurosport, 22 Uhr: "Motorsport live: Blancpain Endurance Series live - 7. Rennen"

Sport1, 23 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Manchester United gegen FC Liverpool live (International Champions Cup)"

23 Uhr: "Fußball-Testspiel live: Manchester United gegen FC Liverpool live (International Champions Cup)" Sport1, 1 Uhr: "Fußball-Testspiel live: FC Bayern München gegen Manchester City live (International Champions Cup)"