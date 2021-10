American Football : Ex-Super-Bowl-MVP Flacco wechselt erneut zu den Jets

Quarterback-Routinier Joe Flacco wechselt erneut zu den New York Jets.

New York | Darauf einigte sich das NFL-Team mit den Philadelphia Eagles, wie die Eagles mitteilten. Die Mannschaft reagierte damit auf die Knieverletzung von Zach Wilson. Der 36 Jahre alte Flacco spielte bereits in der Saison 2020 in New York. Im Februar 2013 holte er mit den Baltimore Ravens den Super Bowl und wurde zum wertvollsten Spieler der Partie gewähl...

