Skispringen : Ex-Springer Hannawald: Zeit für deutschen Tournee-Sieger

Sven Hannawald war einer der bekanntesten Skispringer in Deutschland. Seine perfekte Vierschanzentournee im Winter 2001/2002 ist unvergessen.

Garmisch-Partenkirchen | Sven Hannawald ist auch 20 Jahre nach seinem größten Skisprung-Triumph noch immer bekannt. Als er für Filmaufnahmen in Garmisch-Partenkirchen an die Schanze kommt, erfüllt er immer wieder Foto- und Autogrammwünsche. Der ehemalige Skispringer ist der Szene noch immer eng verbunden. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur erzählt er, was der damali...

