Sporthilfe-Ehrung : Ex-Bundestrainerin Neid erhält die „Goldene Sportpyramide“

Die frühere Bundestrainerin Silvia Neid erhält die „Goldene Sportpyramide“.

Frankfurt am Main | Die frühere Bundestrainerin Silvia Neid erhält die „Goldene Sportpyramide“. Wie die Deutsche Sporthilfe mitteilte, bekommt die Pionierin und Wegbereiterin für Frauen- und Mädchenfußball in Deutschland die Auszeichnung für ihr Lebenswerk am 24. November in Berlin. Das Preisgeld von 25.000 Euro gehe an von der Preisträgerin zu benennende Projekte im ...

