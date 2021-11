Europameisterschaften : European Championships verkünden Laufstrecken für München

Die Europameister im Marathon und Gehen werden im kommenden Jahr bei den European Championships im Herzen Münchens gekürt.

München | Der Ausrichter gab die EM-Strecken bekannt, die den Sportlern in der Innenstadt eine große Bühne bieten sollen. Start und Ziel befinden sich am Odeonsplatz. Eine Zehn-Kilometer-Runde führt die Athleten viermal an klassischen Sehenswürdigkeiten wie Marienplatz, Viktualienmarkt, Siegestor oder Englischer Garten entlang. Vom 11. bis 21. August 2022 we...

