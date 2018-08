Nächste Woche auch in Berlin : European Championships starten in Glasgow

Der Wettbewerb feiert Premiere: In den nächsten elf Tagen finden sieben Europameisterschaften statt - auch in Berlin.

von dpa

01. August 2018, 19:23 Uhr

Glasgow | In Glasgow startet am Donnerstag die Premiere der European Championships. Bei dem neuen Multi-Sport-Event geht es in den kommenden elf Tagen um Medaillen in insgesamt 188 Disziplinen bei sieben verschiedenen Europameisterschaften. Während die Leichtathleten in Berlin erst in der kommenden Woche einsteigen, eröffnen Turnerinnen, Bahnradsportler und Ruderer ihre Konkurrenzen in der schottischen Metropole.

Medaillen werden an Tag eins aber noch nicht vergeben. Für die Turnerinnen um Weltmeisterin Pauline Schäfer geht es aber gleich um alles: In der letzten Gruppe der Qualifikation müssen sie am Abend Topleistungen abrufen, um am Wochenende um die Medaillen kämpfen zu können. Für die Bahnradsportler steht die Qualifikation in den Verfolgungsrennen der Männer und Frauen an, die Ruderer bestreiten ihre ersten Vorläufe. Der Achter als deutsches Paradeboot will dabei seine Favoritenrolle gleich untermauern.