Radsport : Eschborn-Frankfurt: Ackermann, Degenkolb, Außenseiter?

Die 60. Ausgabe vom deutschen Radklassiker mit Ziel in Frankfurt verspricht große Spannung - und ist diesmal zusätzlich aufgewertet. Wer an der Alten Oper glänzt, kann sich zusätzlich für die WM in Flandern empfehlen.

Frankfurt am Main | Start in Eschborn, einmal über den Feldberg, viermal über den Mammolshainer Stich und zweimal über den Ruppertshainer Anstieg und dann ab nach Frankfurt: Beim Streckenprofil haben die Organisatoren von Eschborn-Frankfurt keine Veränderungen vorgenommen, sie legen den Radklassiker von 2019 noch einmal neu auf. „2019 lieferte ein spannendes Rennen un...

