Tennis-ATP-Turnier : Erstrunden-Aus für Struff in Toronto

Für Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist das ATP-Turnier in Toronto schon nach der ersten Runde vorbei.

Toronto | Der 31-Jährige aus Warstein verlor am Montagabend sein Auftaktmatch gegen den Italiener Fabio Fognini mit 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Auch bei den Olympischen Spielen in Tokio war Routinier Struff im Einzel und im Doppel früh gescheitert. Gegen den Serben Novak Djokovic schied er in der zweiten Runde aus. An der Seite von Einzel-Olympiasieger Alexander Zv...

