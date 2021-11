Eishockey-Bundestrainer : Entscheidung zu Söderholm-Zukunft „spätestens nach Olympia“

DEB-Präsident Franz Reindl fordert bis zu den Olympischen Winterspielen im Februar eine Entscheidung über die Zukunft von Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm.

München | Der Vertrag des 43 Jahre alten Finnen läuft nach der WM im kommenden Mai in Helsinki aus. Gespräche über eine mögliche Verlängerung wurden zuletzt vertagt. „Spätestens nach Olympia sollte man entscheiden“, sagte Reindl der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des Deutschland Cups in Krefeld. Der Deutsche Eishockey-Bund will den Vertrag mit Söderh...

