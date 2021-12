Top-Four-Turnier : Endrunde um deutschen Basketball-Pokal in Berlin

Der deutsche Basketball-Pokalsieger wird im kommenden Frühjahr in Berlin gekürt.

Berlin | Wie die Bundesliga mitteilte, findet die Endrunde am 19. und 20. Februar 2022 in der Arena am Ostbahnhof der Hauptstadt statt. Beim Top-Four-Turnier treffen im Halbfinale Alba Berlin und die Niners Chemnitz sowie die Basketball Löwen Braunschweig und Hakro Merlins Crailsheim aufeinander. Titelverteidiger FC Bayern München war im Viertelfinale berei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.