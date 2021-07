Olympische Spiele : Elendt und Ulrich im Halbfinale - Aus für Schwimm-Staffel

Die deutschen Schwimmer Anna Elendt und Marek Ulrich haben bei den Olympischen Spielen die Halbfinalläufe erreicht.

Koto City | Die deutsche Rekordhalterin Elendt erreichte in Tokio in 1:06,96 Minuten über 100 Meter Brust als 16. die nächste Runde. Vorlaufschnellste war die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker in olympischer Rekordzeit von 1:04,82 Minuten. „Es ist sehr überwältigend, das alles mitzuerleben“, sagte die 19-jährige Elendt, die die Finger- und Fußnägel in schwarz...

