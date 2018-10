Sport live im TV am 25. Oktober 2018 : TV-Planer: Europa League live - Frankfurt gegen Limassol

TV-Planer: Hier ist die Übersicht zum Sport live im TV und Livestream am Donnerstag, 25. Oktober 2018.

von Christopher Bredow

25. Oktober 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Was läuft heute am Donnerstag, 25. Oktober 2018, im Sport live im TV und Live-Stream? Hier gibt es die Übersicht zum TV-Programm für den Sport.

Eintracht Frankfurt - Apollon Limassol live im TV und Live-Stream: EL live

RTL Nitro überträgt am Donnerstag die Europa League live im Free-TV. Die formstarke Eintracht Frankfurt trifft dabei im dritten Gruppenspiel auf den zyprischen Klub Apollon Limassol. Ab 20.15 Uhr kann die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Apollon Limassol live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. Anstoß ist um 21 Uhr. Auf dem kostenpflichtigen Portal "TV Now" gibt es Frankfurt gegen Limassol live im Stream zu sehen.

Auf Eurosport wird am Donnerstag Radsport live gezeigt. Ab 20.55 Uhr kann der dritte Tag beim Sechstagerennen in London live im TV und Stream mitverfolgt werden. In der Nacht auf Freitag gibt es zudem Motorradsport live im TV und Livestream zu sehen. Ab 1 Uhr werden die freien Trainings der Moto3-, Moto2- und MotoGP-Klasse vor dem Großen Preis von Australien live übertragen. Auf der Internetseite von Eurosport gibt es einen kostenlosen Stream. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Donnerstag, 25. Oktober 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

