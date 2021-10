GFL und ELF : Ein Markt, zwei Ligen: Fronten im Football bleiben verhärtet

Zwei Wochen nach dem Finale der neuen European League of Football steigt nun das der German Football League. Der Hype um den Sport in Deutschland hält an. Dennoch ist fraglich, wie es mit ihm weitergeht.

Frankfurt am Main | Es ist, als stünden sie am selben Feld, aber auf unterschiedlichen Seiten. Und mittendrin die Spieler und Fans, um die sie werben. Der Hype um den American Football in Deutschland hält an. Das spüren sowohl die Vertreter der German Football League (GFL) als auch die der neuen European League of Football (ELF). Wer ihn wie für sich nutzen kann, ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.