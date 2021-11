Triathlon : Ehemaliger Ironman-Weltmeister Kienle: 2023 ist Schluss

Der frühere Ironman-Weltmeister Sebastian Kienle hat den Zeitpunkt für das Ende seiner Triathlon-Karriere angekündigt.

Kailua-Kona | „Ich habe entschieden, noch zwei weitere Jahre im Sport zu sein. Und dann war es das“, sagte der 37-Jährige aus Mühlacker in einem Video bei Youtube. „Es fühlt sich komisch an, das zu verkünden“, räumte er ein. In den vergangenen zwei Jahren seien die Gedanken an einem Rücktritt gewachsen. Besonders, nachdem er bei der Challenge Roth Anfang Septemb...

