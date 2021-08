Olympia : Durch Verwarnung: Ringer Stäbler verliert in Tokio

Ausnahmeringer Frank Stäbler kassiert bei den Spielen in Tokio eine bittere Niederlage und muss seinen Traum von Gold beenden. Noch darf der Schwabe zum Abschluss seiner Karriere aber auf Bronze hoffen.

Chiba | Frank Stäbler sank erschöpft auf die Matte und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Der Gold-Traum des dreimaligen Ringer-Weltmeisters ist bei den Olympischen Spielen in Tokio auf dramatische Art und Weise geplatzt. Das Viertelfinal-Duell des Musbergers mit dem Iraner Mohammad Reza Geraei am Dienstag endete 5:5. Da Stäbler in der Schlussphase d...

