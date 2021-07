Olympische Spiele : Dressurreiterin Schneider locker im Einzel-Finale

Dorothee Schneider hat als zweite deutsche Dressurreiterin bei den Olympischen Spielen in Tokio mühelos das Einzel-Finale erreicht.

Setagaya City | Die 52-Jährige aus Framersheim gewann mit Showtime ihre Qualifikationsgruppe dank einer Prozentzahl von 78,820. Am Vortag hatte sich bereits Jessica von Bredow-Werndl als Gruppensiegerin für die Kür am Mittwoch (10.30 Uhr) qualifiziert. Der Teamwettbewerb ist bereits am Dienstag (10.00 Uhr). Die Mannschaften bestehen nach dem neuen Reglement in Tok...

