Weltcup in Ruka : Dreifachsieg für Kombinierer: „Gibt Motivation“

Die deutschen Nordischen Kombinierer feiern einen starken Saisonstart. Im eiskalten Ruka gelingt ihnen etwas, das sie nur ganz selten schafften. Eine Sachse erfüllt sich einen Traum.

Ruka | Das erinnerte an glanzvolle Zeiten: Angeführt von Überraschungssieger Terence Weber haben die deutschen Nordischen Kombinierer gleich zum Saisonauftakt einen Dreifacherfolg gefeiert. In Finnland siegte Weber am Samstag vor seinen beiden Kollegen Eric Frenzel und Vinzenz Geiger. Am Sonntag belegte Weber im bitterkalten Ruka als bester Sportler aus d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.