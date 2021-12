NHL : Draisaitl siegt mit Oilers gegen Pittsburgh

Mit einer Torvorlage von Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihr drittes NHL-Spiel in Serie gewonnen.

Ottawa | Im Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins holte das kanadische Team am Mittwochabend (Ortszeit) ein 5:2. Draisaitl war am Tor zum 4:2 beteiligt und kommt nun bereits auf 21. Assists in dieser Spielzeit. In einer Partie mit drei deutschen Profis auf dem Eis hatten die Detroit Red Wings mit Moritz Seider und Thomas Greiss das bessere Ende als die Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.