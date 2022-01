Weltcup in Ruhpolding : Doll überrascht als Zweiter: „Ich wusste, ich kann's“

Benedikt Doll schafft es in seiner Paradedisziplin endlich wieder auf das Podest - und bleibt fehlerfrei. In Ruhpolding ist kurz vor Olympia sogar der Sieg für den Schwarzwälder möglich.

Ruhpolding | Beim Anschießen vor dem Biathlon-Sprint von Ruhpolding musste sich Benedikt Doll noch Frotzeleien über seine Schießkünste gefallen lassen. Erst fünfmal war der 31-Jährige in seiner langen Karriere zuvor in der Eliteliga fehlerfrei geblieben - doch drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen ist es dem 31-Jährigen endlich in einem Einzelrennen wie...

