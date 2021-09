Formel 1 : Die Lehren aus dem Großen Preis von Russland

Lewis Hamilton gewinnt zum 100. Mal ein Formel-1-Rennen. In der WM-Wertung bleibt es dramatisch eng, weil Max Verstappen sich trotz eines großen Nachteils nicht abhängen lässt und Zweiter wird.

Adler | Am Ende half Lewis Hamilton auch der Regen. Ein später Reifenwechsel sorgt beim Formel-1-Rennen in Russland schließlich für den Jubiläumssieg des Formel-1-Weltmeisters. Schon 100 Mal hat der Mercedes-Fahrer in der Motorsport-Königsklasse gewonnen, der Weg zu seinem achten WM-Titel bleibt aber noch ein langer. Denn der Herausforderer lässt sich einf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.