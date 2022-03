Handball : Die Handball-Abteilung SV Grün-Weiß Schwerin wird 50 Jahre alt

Fast 50 Jahre ist es her, genauer am 29. Marz 1972, da wurde bei Grün-Weiß Schwerrin eine Handball-Abteilung gegründet. Zur Feier plant der SV am Sonntag, dem 27. März ein besonderes Event.

Schwerin | Am 27. März ist der SC Markranstädt zu Gast bei den Drittliga-Handballerinnen des SV Grün-Weiß Schwerin. „Der Heim-Spieltag kam uns ganz gelegen“, sagt Geschäftsstellenleiter und Vereinssportlehrer Steffen Franke. „Denn mit zwei Tagen Abstand hatte unsere Handballabteilung vor genau 50 Jahren ihren Anfang.“ Genügend Grund zu feiern – und lernen ...

