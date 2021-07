Regatta in Tokio : Deutschland-Achter mit Vorlauf-Sieg ins Olympia-Finale

Der Deutschland-Achter ist bei den olympischen Ruder-Wettbewerben in Tokio dank eines starken Schlussspurts direkt ins Finale eingezogen.

Koto City | Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes zog auf den letzten Metern des Vorlaufs auf dem Sea Forest Waterway noch an den lange führenden US-Ruderern vorbei und sicherte sich Platz eins. Der Achter ist neben Einer-Fahrer Oliver Zeidler die größte Gold-Hoffnung des DRV in Tokio. Das eigentlich für Sonntag geplante Auftaktrennen des Achters war we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.