Olympia : Deutsches Judo-Team holt Bronze im Mixed-Wettbewerb

Das deutsche Judo-Team sichert sich im kleinen Mixed-Finale gegen die Niederlande seine dritte Olympia-Medaille in Tokio.

Chiyoda City | Es war der erhoffte krönende Abschluss. Die deutschen Judokas haben bei der Olympia-Premiere des Mixed-Teamwettbewerbs in Tokio Bronze gewonnen. In einem der beiden kleinen Finals besiegten sie am Samstag die Niederlande mit 4:2. Der Deutsche Judo-Bund (DJB) beendet die Spiele in Japan damit mit drei Medaillen - zwei mehr als 2016 in Rio de Janeiro...

