Turnier in Houston : Deutsches Doppel bei Tischtennis-WM im Viertelfinale

Dem deutschen Doppel Benedikt Duda und Dang Qiu fehlt bei der Tischtennis-WM in Houston nur noch ein Sieg zur Bronzemedaille.

Houston | Die beiden Mannschafts-Europameister besiegten im Achtelfinale die Belgier Florent Lambiet und Martin Allegro in 3:1 Sätzen. „Jetzt wollen wir natürlich noch einen drauf legen“, sagte der 27 Jahre alte Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt. Gegner in der Runde der besten Acht sind am Samstag allerdings die beiden topgesetzten Lin Gaoyuan und Liang Jin...

