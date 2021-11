Turnier in Houston : Deutsches Doppel Boll/Franziska bei Tischtennis-WM raus

Das deutsche Weltklasse-Doppel Timo Boll und Patrick Franziska ist bei der Tischtennis-WM in Houston bereits in der zweiten Runde ausgeschieden.

Houston | Bei ihrer 0:3-Niederlage gegen die Chinesen Fan Zhendong und Wang Chuqin waren die beiden chancenlos. Die Sätze endeten 6:11, 11:13 und 3:11. „Ich war heute gefühlt nicht so frisch, nachdem ich gestern so viele Körner gelassen habe“, sagte Boll. „Gegen so ein Weltklasse-Doppel kann man sich sowas natürlich überhaupt nicht erlauben. Da muss man gut spi...

