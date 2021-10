Team-Europameisterschaft : Deutsche Tischtennis-Teams im EM-Halbfinale

Die Ausfallliste ist deutlich prominenter als die Aufstellungen beider Teams: Bei der Mannschafts-EM im Tischtennis spielen die deutschen Männer und die deutschen Frauen dennoch um den Einzug in die beiden Endspiele.

Strada Uzinei Electrice, Cluj Napoca 400375 | Trotz des Fehlens nahezu aller großen Namen haben beide deutschen Mannschaften bei der Tischtennis-Team-EM in Rumänien das Halbfinale erreicht. Die Männer schlugen Tschechien am Freitagabend auch ohne die beiden Topstars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov mit 3:1. Ihr Halbfinal-Gegner ist am Samstag Dänemark. Das stark verjüngte Frauen-Team hatte ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.