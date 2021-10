Pro League : Deutsche Hockey-Teams verlieren wieder gegen Belgien

Die Hockey-Nationalmannschaft der Männer ist mit zwei Niederlagen gegen Olympiasieger und Weltmeister Belgien in die neue Saison der Pro League gestartet.

Vorst | Auf das 1:6 vom Samstag folgte am Sonntag in Brüssel ein 3:5 (2:3) gegen die Gastgeber. Das Team von Nationalcoach Kais al Saadi war durch die Treffer von Niklas Wellen, Lukas Windfeder und Malte Hellwig bis kurz vor Schluss beim 3:4 auf Augenhöhe. Erst zwei Minuten vor dem Abpfiff sorgte der Favorit für die Entscheidung. Nach dem 0:1 am Samstag ve...

