NHL : Deutsche Eishockey-Talente Münzenberger und Hänelt gedraftet

Die Edmonton Oilers aus der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL haben sich die Rechte am deutschen Talent Luca Münzenberger von den Kölner Haien gesichert.

Edmonton | Der kanadische Club, bei dem in Stürmerstar Leon Draisaitl ein gebürtiger Kölner spielt, wählte den Verteidiger am Samstag beim NHL-Draft in der dritten Runde aus. Bei der Talenteziehung wurde Münzenberger insgesamt an 90. Position gezogen. Der 18-Jährige, der zuletzt im U20-Team der Haie spielte, war für die deutsche Auswahl auch bei der vergangenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.