Basketball : Deutsche Basketballer gewinnen in Polen

Die deutschen Basketballer haben einen kompletten Fehlstart in die WM-Qualifikation abgewendet. In Polen gibt es den ersten Sieg für den neuen Bundestrainer. Ein Braunschweiger ist bester Werfer.

Kazimierza Wielkiego 8, 20-400 Lublin, Polen | Mit dem ersten Sieg unter dem neuen Bundestrainer Gordon Herbert haben sich die deutschen Basketballer in der Qualifikation für die WM 2023 zurückgemeldet. Das deutsche Team gewann in Polen mit 72:69 (40:30) und rehabilitierte sich damit auch für das peinliche 66:69 gegen Estland am Donnerstag. Ohne sämtliche Stars aus der NBA und die Profis der Eu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.