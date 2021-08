Olympia : Desaster für Springreiter: Deußer scheitert deutlich

Nach vier Olympia-Medaillen in der Dressur und in der Vielseitigkeit gehen die deutschen Reiter in Tokio im Springen leer aus. Eine letzte Medaillenchance gibt es im Mannschaftswettbewerb.

Setagaya City | Die deutsche Gold-Serie im Pferdesport in Tokio ist gerissen. Daniel Deußer scheiterte im olympischen Einzel-Finale der Springreiter frühzeitig und sorgte für enttäuschte Mienen in der deutschen Reiter-Delegation. Mit acht Strafpunkten verpasste der 39-Jährige im Sattel von Killer Queen deutlich das Stechen um die Medaillen und kam nur auf Platz 18...

