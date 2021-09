US Open : Der neue Nadal als Gegner? Gojowczyk will Alcaraz stoppen

Für Peter Gojowczyk ist es eine Premiere mit 32 Jahren, für Carlos Alcaraz ein Debüt mit 18.

New York | Während der Münchner im reiferen Tennis-Alter bei den US Open erstmals die Chance auf ein Viertelfinale eines Grand Slams hat, zieht der junge Spanier schon als Teenager weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Überraschenderweise treffen die beiden am Sonntag im Achtelfinale von New York nun aufeinander. Beide wollen ihr schon erfolgreiches Auftreten toppe...

