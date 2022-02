Schach : Der SV Einheit bleibt dem Schach trotz Corona treu

Rasante Schachwelt. Im Dezember verteidigte Magnus Carlsen bei der WM seinen Titel und derzeit sind die Schach-Asse beim Welt-Cup in Berlin am Start. In Schwerin lässt der SV Einheit es gemächlicher angehen.

Schwerin | Wer das Wort Kegelpub hört, der denkt an laute Stammtischgespräche und das laute Poltern von Kegeln, wenn sie von der Kugel umgenietet werden. Doch an einem Abend in der Woche ist es im Kegelpub Schloßgarten mucksmäuschenstill. Nur ein gelegentliches Räuspern ist zu hören. Und das leise Klacken von Figuren, die auf den Brettern verstellt werden. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.