Duell mit Großbritannien : Davis-Cup-Viertelfinale: Gojowczyk ersetzt Koepfer im Einzel

Peter Gojowczyk bestreitet neben Jan-Lennard Struff das zweite deutsche Einzel im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien.

Innsbruck | Der 32 Jahre alte Münchner ersetzt am Dienstag (16.00 Uhr/ServusTV) in Innsbruck den Schwarzwälder Dominik Koepfer. Zum Auftakt der Begegnung mit den favorisierten Briten bekommt es der Weltranglisten-86. Gojowczyk mit Daniel Evans zu tun, der Nummer 25 der Welt. „Gojo hat hier in Innsbruck sehr gut trainiert und eine positive Bilanz gegen Daniel E...

