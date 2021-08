Sommerspiele in Tokio : Das war die Olympia-Nacht: Gold im Weitsprung

Der Olympia-Tag beginnt mit Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung, Silber für die Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke und Bronze für Sebastian Brendel und Tim Hecker im Canadier-Zweier.

Shinjuku City | Am elften Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Tokio gab es bereits in der deutschen Nacht drei weitere Medaillen. Leichtathletik I: Der Weltmeisterin Malaika Mihambo ist im Weitsprung-Krimi von Tokio eine goldene Punktlandung gelungen. Im Olympia-Finale triumphierte die 27-Jährige von der LG Kurpfalz im letzten Versuch mit 7,00 Metern. Silbe...

