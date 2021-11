Turnier in London : Darts-Setzliste: Clemens vor schwerem Weg bei WM 

Der letztjährige Achtelfinalist Gabriel Clemens muss sich auf einen schweren Weg bei der Darts-WM in London einstellen.

London | Dies geht aus dem Turnierbaum hervor, den der Weltverband PDC auf Grundlage der Weltrangliste veröffentlichte. Der 38 Jahre alte Saarländer ist demzufolge an Position 25 gesetzt und könnte schon in Runde drei auf den starken walisischen Major-Champion Jonny Clayton treffen. In den möglicherweise folgenden Runden im Achtel- und Viertelfinale würden ...

