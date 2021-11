Formel 1 : Darauf muss man beim Großen Preis von Mexiko achten

Max Verstappen muss in Mexiko hart um seine WM-Führung kämpfen. Der Niederländer startet hinter Rivale Lewis Hamilton. Die Einheimischen haben aber fast nur Augen für einen anderen Red-Bull-Fahrer.

Iztacalco | Das hatte sich Max Verstappen ganz anders vorgestellt. Die Pole Position in Mexiko schien für den Red-Bull-Fahrer reserviert, der lockere Ausbau der WM-Führung in der Formel 1 winkte. Doch in der Qualifikation war die Überlegenheit aus dem Training plötzlich dahin, beide Mercedes-Fahrer düpierten den Niederländer. So muss sich Verstappen heute (20....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.